La jeune femme retrouvée morte sur la 4 voies avait 27 ans

Pour les services de police en charge de l'enquête, il s'agit de tenter de reconstituer les circonstances du drame, notamment de savoir comment la jeune femme a été percutée sur la route à quatre voies et par qui ?





Depuis la découverte de son corps gisant au milieu de la chaussée, les services de police ont multiplié les auditions.

Aussi bien celle des témoins qui ont donné l'alerte, que celle de cet automobiliste qui s'est présenté spontanément à la sécurité départementale. Il est venu notamment dire comment il avait eu l'impression d'avoir roulé sur ce qui selon lui, semblait "être un animal" à cet endroit.



L'enquête se poursuit donc mais le fait d'avoir identifié le corps de la malheureuse victime, qui est originaire de la région, va peut être permettre aux enquêteurs de progresser dans leurs investigations.

On devrait en savoir plus au cours des prochaines heures.