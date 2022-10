La gauche ajaccienne solidaire de la marche nationale contre « les budgets d’austérité »

Un collectif regroupant plusieurs mouvances de gauche a donné une conférence de presse Place Jean-Casile au cœur du quartier populaire des Salines afin d'assurer son soutien au mouvement national du 16 octobre. Une marche est en effet prévue afin de manifester contre « les budgets d’austérité, la casse des services publics de l’éducation et de la santé, contre le projet du report légal de la retraite à 65 ans » a rappelé Anissa Flore-Amziane du PCF.

« En Corse, plus qu’ailleurs nous subissons ces politiques économiques à la fois antisociales et anti-écologiques ». Salaires plus bas que la moyenne nationale, pénurie de logements sociaux, politique du « tout tourisme » ont été pointés du doigt comme contribuant sur l’île à l’inflation. Du côté environnemental, le collectif dénonce également une « bétonisation effrénée et un politique anti-écologique ».



« Nous nous rassemblons pour la hausse et la parité des salaires, pour l’augmentation des minimas sociaux, contre la réforme de l’assurance chômage et pour le blocage des prix de l’énergie, des produits de première nécessité et le gel des loyers ».

Du côté de la jeunesse, Joseph-Antoine Lucioni a souligné qu’au-delà du soutien à la marche, le collectif défendait aussi «une volonté commune de construire un rassemblement offensif de toutes les forces de gauche, écologistes, et de progrès pour le changement dont la Corse a besoin. C’est ici que le fossé entre les plus riches et les plus pauvres est le plus profond. La Corse détient désormais le triste record des inégalités sociales. Notre objectif est de construire ensemble des réponses capables de réorienter toute la politique en lien avec les grands combats nationaux pour le progrès social, écologique et démocratique ».



Quelques mots ont été également prononcés en hommage à la jeune fille décédée ces jours-ci à Ajaccio agressée à l’arme blanche par son conjoint. « Le féminicide est la pire représentation du patriarcat. S’en prendre aux femmes c’est s’en prendre à la société entière ».