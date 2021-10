La fête de la transhumance revient à Pietrosella, Coti-Chiavari, Quasquara, Campo

L’édition 2021 marque l’arrivée d’une nouvelle commune partenaire : la commune de Coti-Chiavari qui proposera un marché et des démonstrations de savoir-faire l’après-midi du samedi 16 octobre. Malheureusement cette année, la décision de réaliser l’évènement malgré les restrictions sanitaires toujours incertaines s’est faite tardivement, c’est pourquoi les communes de Quasquara et de Campo ne proposeront pas d’animations. Elles restent cependant des partenaires de cœur qui œuvrent déjà sur leur programme 2022.





Pour mémoire l’idée de la Fête de la Transhumance est née d’un constat simple et peu réjouissant, les villages se désertifient et les habitants qui continuent à y vivre ont peu, voire pas de contact avec les habitants des villages voisins. A l’époque ce lien était maintenu, notamment entre les différents bergers et leurs familles et amis lors de la transhumance. En effet au mois de mai, lorsque le temps était venu de monter les bêtes vers des pâturages plus verts, les bergers des communes « du bas » traversaient les villages « du haut » et maintenaient ainsi le lien avec les habitants. Et inversement au mois d’octobre lors de la descente vers les plaines. Aujourd’hui ce temps est révolu sur les communes comme celle de Pietrosella faute d’éleveurs.





La municipalité de Pietrosella souhaite depuis toujours favoriser le « vivre ensemble » et a à cœur de créer une réelle communauté entre ses habitants, et aujourd’hui également avec les villages alentours. Fort de ce constat, l’idée est née de raviver la mémoire des temps de transhumance, afin de renouer le lien avec les habitants des villages voisins autour d’une grande fête culturelle, historique, ludique et conviviale.

Ainsi les communes de Coti-Chiavari, Quasquara, Campo et Pietrosella se rejoignent désormais chaque année pour proposer un retour aux temps de transhumance.