« La faille » de Gilles Santucci : l’espionnage avec pour cadre la base de Solenzara

« De retour d’Algérie où il a effectué son service militaire, Dominique pense retrouver avec joie son amour Stella. Or, les retrouvailles seront tumultueuses. Étudiant à Paris, il fait la connaissance d’Elsa au Café des Bulles. S’ensuit une multitude de rebondissements, car Elsa est une espionne. L’enquête confiée à Dominique le mènera de découverte en découverte. Quant à ses sentiments amoureux pour Stella, le doute sera enfin levé » nous apprend le 4e de couverture.

Il s’agit donc du 3roman de cet auteur du Niolu, cadre de l’administration universitaire à la retraite, suite du précédent paru en 2020 : « Le temps du doute »

On y retrouve ses personnages et Dominique, de retour en Corse en 1962, à la recherche de son amour d’enfance, Stella. « Les retrouvailles sont glaciales, car la jeune femme a eu connaissance d’une liaison amoureuse de Dominique lorsqu’il était militaire à Alger et l’envoie balader brutalement», explique Gilles Santucci. « Stella, styliste, part en Irlande et lui monte à Paris pour des études de droit. Dans un café qu’il fréquente régulièrement, il fait la connaissance d’Elsa, qui se révélera une espionne au service des Chinois ».





Dans son récit, l’auteur évoque ce début des années 60 : le Golf-Drouot, les yéyés… une certaine insouciance de la jeunesse, la guerre des espions. « Très vite on se retrouve à Solenzara, où a été construite la base militaire. Elsa n’a qu’une obsession, pénétrer dans la base. En se faisant passer pour coiffeuse, elle gagne la confiance de la colonelle de la base et en tire des documents précieux sur son armement. Elle se rend compte cependant qu’une autre personne, au service des Russes, effectue une mission semblable à la sienne. Les deux expions ont pour ordre de s’éliminer. L’occasion se présente lors d’une randonnée en montagne. Dans leur lutte, ils tombent tous les deux dans une faille, sous l’œil d’un berger chargé par Dominique de surveiller Elsa».





Passionnant roman, à suspense, à rebondissements, à émotions… une suite est d’ores et déjà en écriture par Gilles Santucci, toujours sur fond d’espionnage, mais aussi du nationalisme corse naissant. Autre projet pour notre auteur insulaire, un livre pour les enfants : «Petrus et Babette».

« C’est un conte que j’ai inventé et que je raconte à ma petite fille de 8 ans. L’histoire de Petrus, un corbeau voyageur ».





Gilles Santucci présentera son livre « La faille » ce mardi 5 mars à la bibliothèque centrale de Bastia puis sera en dédicaces à la librairie Alma, boulevard Paoli, le 13 avril