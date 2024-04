La démission programmée du maire d'Aleria, Ange Fraticelli

Au sein de l’équipe municipale, la démission d’Ange Fraticelli était un secret de Polichinelle. « Je leur avais annoncé en 2020. Je leur avais dit que je voulais mettais une nouvelle équipe en place et puis que je les laisserai tranquilles. L’idée, c’était de renouveler les membres du conseil à 75 % pour pouvoir préparer la relève. J’estime avoir fait mon temps. Maintenant, c’est à eux de voler de leurs propres ailes ! »Ange Fraticelli a envoyé sa démission au préfet la semaine dernière. C’est lorsque ce dernier l’aura acceptée que Jean-Claude Franceschi pourra lui succéder à la tête de la commune. « Jean-Claude est avec moi depuis toujours. C’est logique qu’il me remplace, il a l’expérience. Je l’ai proposé au conseil, et tout le monde était d’accord. »Jean-Claude Fransceschi n’est autre que l’actuel président de la communauté de communes de l’Oriente. Mener de front les deux missions ne l’effraie pas, bien au contraire : « Je le fais déjà, puisque la plupart des projets d’Aleria, c’est moi qui les suis. » Ces deux dernières années de mandat avant la prochaine élection municipale, il compte s’en servir comme d’un tremplin, avant de présenter sa candidature aux électeurs : « On va pouvoir préparer une nouvelle équipe, la solidifier, qu’il y ait une expérience parmi les rentrants, de façon à poursuivre ce qui a été entrepris », ambitionne l’élu, âgé de 67 ans.Sur les exercices 2024 et 2025, il sera question de la réfection de l’éclairage public. « On va passer en LED dans le but de faire des économies importantes », précise le futur maire, qui chiffre l’investissement à « 800 000 euros ». Autre projet d’envergure : la création d’un parc de loisirs dans le centre du village, « pour que les gens puissent trouver un lieu de fraîcheur et de verdure, s’y promener, faire du sport, jouer aux boules », se projette Jean-Claude Fransceschi.Il confirme en revanche que la municipalité a dû renoncer au projet de réhabilitation du village de vacances de Casabianda, tel qu’il avait été conçu par le porteur du projet, la société Victoria Corp (la commune étant propriétaire du terrain). Le projet avait reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et l’association U Levante avait fait part de son intention de déférer le permis d’aménager devant le tribunal administratif. . « À partir de là, comme nous n’étions pas pile-poil dans la loi, nous avons préféré retirer le permis », regrette Jean-Claude Franceschi. Le projet n’est pas abandonné pour autant : « La solution aujourd’hui, c’est de faire ce que dit la loi précisément, c’est-à-dire la remise en état de l’existant, avec une possibilité d’extension. C’est là-dessus que l’on va travailler avec un nouveau projet qui se fera dans les mois qui viennent. »