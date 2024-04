La création d'entreprises a toujours le vent en poupe en Corse

En 2023, six entreprises nouvelles sur dix sont des micro-entreprises

Le nombre de nouvelles entreprises s’établit à 6 190 créations en cumul annuel sur un an. Parmi elles, 63 % se font sous le statut de micro-entreprises, 29 % sont des sociétés et le reste sont des entreprises individuelles. Entre 2013 et 2023, le tissu économique régional enregistre 13 700 immatriculations d’entreprises, soit une hausse de 4,9 % en moyenne par an. Cette évolution répond à des besoins croissants d’une population insulaire qui augmente de 1,1 % en moyenne annuelle et d’une fréquentation touristique en essor jusqu’à la crise sanitaire.



Jusqu’en 2019, les entreprises classiques représentaient plus de la moitié des créations, soit six créations sur dix. Puis, avec l’évolution du cadre législatif, la tendance s’inverse. Les seuils de chiffre d’affaires permettant d’accéder au régime fiscal simplifié de la micro-entreprise ont doublé depuis le 1er janvier 2018 et les trois premières années d’activité sont partiellement exonérées de cotisations sociales depuis le 1er janvier 2019. Dès lors, les créateurs optent davantage pour le statut de micro-entrepreneurs. Les immatriculations sous ce statut croissent fortement jusqu’en 2023, jusqu’à +13,8 % en 2022. Toutefois, à l’image de la tendance nationale, leur progression ralentit nettement en 2023 pour s’établir à +2,5 % sur un an.