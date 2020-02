La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de libération conditionnelle de Pierre Alessandri : les réactions

Le 30 octobre dernier, le tribunal d'application des peines antiterroriste de Paris avait fait droit à la demande de Petru Alessandri, lui accordant une remise en liberté surveillée.Le 30 janvier, la cour d'appel de Paris rejette sa libération conditionnelle, au mépris de toutes les règles de droit.Cette décision balaie une nouvelle fois les principes relatifs aux lois en vigueur.Dans ce contexte particulièrement grave, le PNC dénonce sans réserve cette atteinte fondamentale au droit. Elle n’est rien d’autre que l’énième manifestation d’une vengeance d’état programmée à l’encontre du peuple corse.Après plus de 20 années d’incarcération, cette « justice » déclare qu’une libération ferait courir un risque à l’ordre public. Pour argumentaire, elle assimile délibérément ce patriote corse à un terroriste jihadiste, dans une démonstration de 18 pages qui ne convainc que les juges et Paris.Nous le répétons : l’épreuve que subit aujourd’hui ce militant nationaliste corse est inique et insupportable, pour tous les corses épris de démocratie, d’équité et de justice.Mais au nom de quels principes peut-on encore garder en otage quelqu’un qui a passé plus de 20 années emprisonné et qui aspire, légitimement, à retrouver la liberté ?Pour notre parti, cette vindetta de l’état doit cesser et laisser la place à l’application effective de la justice et du droit.Libertà per Petru Alessandri, libertà per tutti i patriotti !