La côte ouest de la Corse en courant : le défi réussi de Pierlouis Leydier

Et le 20 mai, c’était le grand départ à Barcaggio. Lors de chacune des dix étapes, Pierlouis -« Pilou 2A » pour ses amis et supporters sur Instagram – s’est fait suivre comme son ombre par son père Armand, en vélo et camionnette. Le papa, aujourd’hui âgé de 72 ans, est un ancien maître-nageur, qui a notamment rallié la Sardaigne à la nage. Mais le papa fier ne veut surtout pas parler de lui : « C’est le défi de mon fils », recadre-t-il. Et c’est admiratif qu’il l’a accompagné, de bout en bout « : Pierlouis, c’est une machine de guerre. Il a géré ses efforts avec sérieux et ça a payé. Pourtant, il n’avait pas envie de repartir hier (mercredi) matin. Mais il a fini en sprintant à 13 à l’heure au phare de Pertusato ! »



"C'est qui ce fou ?"



En bord de route, il ne passe pas inaperçu avec les nombreuses pancartes "D'una punta a l'altra" que son père ne manque pas d'afficher pour faire connaître le défi en cours, mais aussi (surtout ?) pour mieux protéger son fils des automobilistes trop pressés. Pierlouis croise des copains, sa famille. Ou d’illustres inconnus : « Je voyais tout le temps des gens regarder dans leur rétroviseur, l’air de se dire : "c’est qui ce fou ?" Un jour, des Allemands m’ont klaxonné en me dépassant. Je les ai retrouvés un peu plus loin. Ils avaient fait des panneaux pour m’encourager ! »



Son finish à Bonifacio restera gravé dans sa mémoire : « Je venais de laisser un bout de mon âme dans la ligne droite avant Bonif’. Et arrivé au phare de Pertusato, j’ai tapé un sprint. Une copine me filmait, j’avais la musique à bloc dans les oreilles. C’était dingue. » Pour l’an prochain, le jeune Sartenais à une petite idée pour son nouveau défi : « Je veux faire du trail. » Peu de risques de le voir quitter la Corse, donc...