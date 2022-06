La compagnie espagnole Volotea s'empare de la liaison aérienne Ajaccio-Luxembourg

La compagnie espagnole Volotea s’ancre encore davantage en Corse et elle proposera désormais des vols entre l’aéroport de Luxembourg et celui d'Ajaccio. Avec cette nouvelle route, la première européenne proposée par Volotea, la compagnie porte à 11 le nombre total de destinations opérées cet été au départ de la ville impériale en offrant près de 400.000 sièges. Opérée à raison de 2 vols par semaine (les mercredis et samedis) jusqu’au 8 octobre, la ligne proposera ainsi plus de 10.000 sièges entre la capitale insulaire et celle du Grand-Duché.Le premier vol en provenance de Luxembourg a atterri ce samedi 11 juin sur le tarmac de l'aéroport de Napoléon Bonaparte. "Luxembourga souligné le président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Corse, Jean Dominici en rappelant que "cette ligne fait partie des 7 nouveautés, toutes européennes (Londres, Rome, Zurich, Vienne-Salzbourg et Oslo), proposées cet été au départ d’Ajaccio, tournant résolument la Cité Impériale vers l’Europe."