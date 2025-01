La compagnie aérienne Odyssey relie la Corse aux châteaux de la Loire en 1h45

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Corse a officialisé ce mardi 28 janvier ces nouvelles lignes lors d’une présentation en présence des acteurs du projet. Victoire Totah, directrice Stratégie et Développement chez Edeis, a souligné l’ambition de la compagnie : « L’ouverture de ces lignes entre la Corse, Nîmes et Tours illustre notre capacité à innover pour diversifier l’offre aérienne et renforcer la connectivité régionale. Ce sont les habitants de ces deux villes qui ont plébiscité cette destination corse. »



Les rotations permettront de rejoindre Tours en 1h45 et Nîmes en 45 minutes, à partir de tarifs respectifs de 115 € et 85 €. Les vols seront opérés sur un SAAB 2000, un bi-turbopropulseur de 50 places. « Cet appareil combine efficacité et respect de l’environnement avec une empreinte carbone réduite de 70 % par rapport aux jets traditionnels », a précisé Daniel Roman, cofondateur de L’Odyssey.



Un patrimoine attractif et des ambitions régionales

Les directeurs des aéroports de Nîmes et de Tours ont vanté les atouts de leurs régions. Sébastien Paton, directeur commercial de l’aéroport de Nîmes, a mis en avant « la richesse historique de la ville, ses vestiges romains comme les arènes ou la Maison Carrée, mais aussi son accès à des stations balnéaires et parcs naturels ». De son côté, Valentin Munoz, directeur de la stratégie de l’aéroport de Tours, a évoqué « les célèbres châteaux de la Loire, les vignobles, les activités de loisirs sur la Loire et les 900 km de véloroutes ».



Pierre-François Novella, directeur des concessions aéroportuaires à la CCI de Haute-Corse, s’est félicité de l’ouverture de ces lignes : « Il faut généralement trois ans pour habituer le public à une nouvelle liaison. Le choix d’un avion de 50 places est judicieux pour limiter les risques. » Les objectifs de remplissage visés s’élèvent à 75 % pour la liaison Tours-Corse et à 65-70 % pour Nîmes-Corse.





Des rotations estivales prometteuses

À l’approche de l’été 2025, L’Odyssey proposera quatre liaisons hebdomadaires entre la Corse et le continent :





Tours-Bastia tous les mercredis, du 4 juin au 24 septembre ;

tous les mercredis, du 4 juin au 24 septembre ; Tours-Ajaccio tous les samedis, du 31 mai au 27 septembre ;

tous les samedis, du 31 mai au 27 septembre ; Nîmes-Bastia tous les mercredis, du 4 juin au 24 septembre ;

tous les mercredis, du 4 juin au 24 septembre ; Nîmes-Ajaccio tous les samedis, du 31 mai au 27 septembre.