La commune de Curbara restructure son cimetière

Premiere commune en Balagne à le faire, Corbara a pris l'initiative de réorganiser complètement son cimetière pour faire face à la saturation progressive de ses infrastructures funéraires existantes. Cette démarche inclut l'expansion physique du site par l'acquisition d'un terrain supplémentaire, ainsi que la mise en place d'un système organisé et méthodique d'inhumations. "Avec la saturation du cimetière historique, nous avions acheté le terrain du dessus pour agrandir notre cimetière. Donc se posait bien évidemment la question de l’organisation plus méthodique des inhumations." explique le maire Paul Lions :

Cette réorganisation ne se limite pas à l'expansion physique du site, mais comprend également une refonte complète de la gestion des concessions. Désormais, les habitants auront le choix entre différentes modalités d'inhumation sur la nouvelle parcelle : "Avec toujours différentes possibilités d’inhumations disponibles sur cette nouvelle parcelle. Des inhumations souterraines, en caveau ou dans l’un des colombariums." explique l'élu.



En parallèle, la municipalité souhaite régulariser les droits des familles sur les concessions existantes et à venir. "Avec dans peu de temps, la mise en vente aux particuliers et l’attribution de concessions perpétuelles aux familles. Nous voulons régulariser tout cela également sur les plans juridique et financier. Cela va aboutir par l’inventaire du territoire et l’élaboration d’un règlement spécifique au cimetière", précise le maire.