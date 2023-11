La colère froide de Pierre Savelli contre Julien Morganti s'exprime durant le conseil municipal de Bastia

La séance s'est ouverte par une question écrite de Julien Morganti. L'élu d'"Un Futur pour Bastia"" a souhaité obtenir des précisions "sur les modalités d'indemnisation des commerçants du Vieux-Port que la municipalité va proposer". Le 23 octobre, devait en effet débuter la deuxième phase du chantier de piétonnisation des quais du Vieux-Port de Bastia . Sauf que l'entreprise en charge du désamiantage s'était désistée au dernier moment, occasionnant une réorganisation du chantier. Un contretemps non sans conséquence pour certains des commerçants du Vieux-Port, qui avaient pris leurs dispositions pour réduire leur activité le temps des travaux sur le quai qui les concerne, lesquels ne débuteront finalement pas avant le 8 janvier.Le directeur général des services, Jérôme Terrier, a répondu à Julien Morganti que la ville prévoit bien de réunir une commission d'indemnisation qui étudiera les situations des commerçants lésés.Une question, suivie d'une réponse. Échange banal d'une information en séance municipale. Mais Pierre Savelli n'a pas souhaité en rester là. Mâchoires serrées, le maire de Bastia a tenu à exprimer une colère froide à l'intention de Julien Morganti : "Je n’ai pas pour habitude de répondre aux invectives de mes adversaires politiques, ni dans le cadre de mon expression publique, ni à travers mes réseaux sociaux, a introduit le maire. Lorsque l’opposition émet une critique, elle est dans son rôle et ce rôle est essentiel aux équilibres de la vie démocratique. Pour autant, la teneur des propos que vous avez tenus et la gravité des allégations qu’ils sous-entendent me contraignent à rompre avec cette habitude."Au fond de la salle, Julien Morganti reste impassible. Pierre Savelli retranscrit les propos tenus par son opposant sur le réseau social : "Ce que vous faites ici, monsieur Morganti, c’est jeter l’opprobre sur des agents du service public qui œuvrent quotidiennement pour les Bastiais et dans le seul et unique intérêt des Bastiais. Et que vous mettiez en doute l’intégrité des services, sur une matière aussi importante que celle des marchés publics, c’est inadmissible et je ne peux pas le laisser passer", tonne Pierre Savelli qui apporte ensuite une explication aux retards constatés sur les différents chantiers égrenés par Julien Morganti sur X. Et de conclure : "Le seul dérapage que je vois, monsieur Morganti, c’est le vôtre. Je vous demande donc, par décence et par respect pour nos agents, de retirer instamment et sans réserve vos propos calomnieux."Toujours impassible, bien qu'affichant un air détaché, Julien Morganti patiente quelques secondes puis prend la parole : "Juste une remarque..." "Non", le coupe Pierre Savelli, avant de réaliser que Julien Morganti embrayait en réalité sur un tout autre sujet.Ce vendredi matin, au lendemain du conseil municipal, le chef de file d'"Un Futur pour Bastia" n'avait pas retiré une virgule de son post polémique.