La banque alimentaire agricole de Corse en première ligne face à la précarité

Offrir les fruits et légumes invendus ou invendables de producteurs corses aux associations caritatives et aux collectivités. Le concept de la banque alimentaire agricole corse , « A Spartera » poursuit sa route. Elle a été créée en 2019 par l’agriculteur et président du Giec (Groupement d’intérêt économique) Corsica Comptoir, François-Xavier Ceccoli. L’’initiative regroupe près de 70 producteurs locaux dont la majorité est installée en plaine orientale. Elle est une première au niveau national.Clémentines, pomelos, kiwis, pommes et bien d’autres. Plus de 150 tonnes de fruits et légumes frais ont été distribuées par A Spartera en 2021 à destination des populations les plus fragiles. « En majorité des fruits car historiquement les adhérents sont des producteurs de fruits. Les dons de légumes manquent cruellement », précise François-Xavier Ceccoli.