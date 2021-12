Personnes fragiles et isolées : la banque alimentaire de Corse offre 1 800 kilos de clémentines à la ville de Cannes

Je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements à François-Xavier Ceccoli, maire de San-Giuliano en Haute-Corse, producteur et président de la Banque Alimentaire Agricole de Corse, pour cette généreuse contribution. À l’approche des fêtes de fin d’année, propices au partage et à la convivialité, la municipalité mobilise rapidement ses équipes afin de distribuer ces fruits aux personnes en difficulté. La Mairie de Cannes reste fidèle à ses valeurs de solidarité et poursuit ses actions en faveur de la dignité humaine. »

Mercredi 22 décembre, David Lisnard s’est rendu au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) afin de réceptionner les denrées offertes. Les fruits seront distribués aux personnes hébergées dans les résidences autonomies, les villas Baltz et des Frères ; aux 130 familles bénéficiaires de l’espace alimentaire municipal ; aux sans domicile fixe accueillis dans le foyer Lycklama (accueil de jour et de nuit) et aux bénéficiaires du portage de repas et de l’aide à domicile.Par ailleurs, ces fruits seront intégrés dans les paniers gourmands distribués à l’occasion des fêtes de fin d’année, à toutes les personnes suivies par le CCAS (soit environ 1 000) souligne l e site municipal cannois. Un geste apprécié comme il se doit par David Lisnard. "On l'ignore sans doute, mais fondée en 2019, la Banque Alimentaire Agricole de Corse est une structure privée composée d’environ 40 producteurs de fruits qui ne bénéficie pas de subvention publique. Chaque année, parmi la production réalisée, la société fait don de 150 tonnes de fruits aux associations caritatives et CCAS."On ignore encore qu'avec un taux de pauvreté de 20 % contre 13,8 %, moyenne nationale, Cannes est historiquement une commune aux forts contrastes sociaux. Ainsi afin de lutter contre cette précarité, la municipalité poursuit une politique volontariste pour aider les personnes qui sont dans le besoin et renforcer leur indépendance" souligne la ville de Cannes. Mais les dons de la banque alimentaire, (A Spartera) dont l'action est constante, sont principalement effectués sur l'île qui n'est pas épargnée par la précarité.