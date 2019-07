La SNSM de Propriano au secours d'un yacht qui percute un écueil dans le secteur de Murtoli

Ce samedi 6 juillet vers 1 heures, sur alerte du CROSS Corse, les Sauveteurs en Mer de la station SNSM de Propriano sont intervenus sur le secteur de Murtoli, commune de Sartene, afin de porter assistance à 7 personnes en difficulté , à bord de leur vedette de 15 mètres ayant percuté un écueil.







Rapidement, le patrouilleur de surveillance et de sauvetage du littoral sartenais - SNS 2032 - était engagé par le CROSS ainsi que la vedette de sauvetage SNS 130.



Rapidement sur place, les hommes du SNS 2032 procédaient à la mise en sécurité de l’équipage impliqué dans cette collision et effectuaient les premières reconnaissances .

Aucune voie d’eau n’était décelée, mais le système de propulsion et de gouverne était hors service .

Pris en remorque par la vedette SNS 130, sur demande du propriétaire, le yacht a été remorqué vers Ajaccio où le convoi est arrivé vers 20h15.

Fin de mission et retour sur la Station SNSM de Propriano à 22h30.