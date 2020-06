La SNSM Calvi-Balagne rend hommage à ses camarades disparus des Sables-d'Olonne

Le 7 juin 2019 dans la matinée, alors que le Département de la Vendée est en alerte en raison de la tempête Miguel qui sévit, le Station SNSM des Sables-d'Olonne reçoit un appel de détresse d'un chalutier, "Le Carrera" en grande difficulté.Très rapidement 7 marins bénévoles de la SNSM s'équipent en embarquent à bord du SNS 061 "Jack Morisseau" pour porter secours au chalutier.Un peu plus tard, un communiqué de la Préfecture annonce que dans la mer forte, le canot de la SNSM a chaviré alors qu'il se trouvait à 800 m au large des côtes.La suite ne sera que cauchemar. Si 4 des marins ont réussi à regagner la terre ferme à la nage, en revanche, Dimitri Moulic, 28 ans, Alain Guibert, 51 ans et Yann Chagnolleau, 55 ans, étaient portés disparus.Fidèles à leur devise " Pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes" ces trois marins confirmés ont donné de leur vie.C'est ce courage, cette mémoire que leurs collègues de la SNSM Calvi Balagne ont voulu honorer ce matin en se donnant rendez-vous sur le quai de l'ancien port de commerce de Calvi, avant d'embarquer à bord du Canot SNS 062 Patron "Marius Oliveri" qui n'est autre que le sister-ship du Canot des Sables d'Olonne, SNS 061 "Jack Morisseau" et du Semi-Rigide "Pastore" inauguré et baptisé en juin 2019 par sa marraine Fanny Agostini. Achille Raffali, Président Départemental de la SNSM a fait le déplacement de Bastia pour honorer de sa présence à cette cérémonie du souvenir.Les deux embarcations passaient la jetée du port avant de s'immobiliser face aux remparts de la citadelle de Calvi. Tout d'orange vêtu, l'équipage au complet entourait le président de la Station Calvi-Balagne Paul Alard qui prononçait quelques mots: " C'est avec émotion que la station de Calvi honore et perpétue la mémoire de nos camarades disparus: Yann Chagnolleau, Patron titulaire, Alain Guibert,, patron suppléant et Dimitri Moulic,, mécanicien.Nous exprimons toute notre compassion à leurs familles , leurs amis et tous leurs camarades de la SNSM.Ces trois hommes ont affronté une tempête terrible, avec des vagues déferlantes qui les ont anéantis.Nous saluons leur ultime courage, leur engagement et les hautes valeurs humaines qui étaient les leurs et qui sont un exemple pour tous.À leur image et avec leur souvenir tous les bénévoles de la SNSM exercent leurs missions dans la plus grande fraternité".C'est le tout jeune Gabriel qui au nom de la grande famille de la SNSM Calvi-Balagne et pour le repos éternel de leurs camarades disparus lançait un bouquet de fleurs à la mer alors que comme partout en France la corne de brume sonnait.