La Poste : Un préavis de grève illimitée dans les bureaux du Sartenais Valinco Alta-Rocca

La distribution du courrier pourrait être perturbée, à partir de demain, en raison d'un mouvement de grève des facteurs, dans les bureaux de La Poste du Sartenais Valinco Alta-Rocca. Après un premier jour de grève le 7 novembre dernier, l’intersyndicale CGT-STC-FO et CFDT de La Poste de Corse a déposé un deuxième préavis illimitée à partir de ce mardi 15 novembre. Les négociations menées avec la direction la semaine dernière concernant la réorganisation n’avaient en effet pas abouti. Selon l'intersyndicale La Poste souhaiterait réduire les horaires d'ouverture des bureaux de de Propriano, Sartène, Olmeto, Petreto-Bicchisano et Levie et supprimer des emplois.



Les revendications

"Le personnel se mobilise aujourd'hui au bénéfice des citoyens et du service public postal. explique l'intersyndicale. Le personnel refuse que les dirigeants de La Poste condamnent à terme les bureaux de poste dans le rural et se bat contre la suppression de 3 position de travail sur Sartène et Propriano et conduisant inexorablement à des fermetures intempestives de plus en plus nombreuses de certains bureaux et à la réduction des horaires d'ouvertures aux usagers. L'ensemble du personnel demande le comblement de tous les emplois vacants et indispensables permettant d'offrir un service de qualité à l'ensemble de la population."