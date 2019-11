La Poste Bastia Cap : la grève continue

Les usagers de La Poste Bastia-Cap ne sont pas prêts de recevoir leur courrier. Ce mardi matin, les négociations entre la CGT et la direction ont encore échoué. Après 19 jours de grève, le courrier s'empile dans le centre. Le conflit fait suite au changement de méthode pour compter les heures hebdomadaire des tournées des facteurs qui entraînerait la suppression de sept postes.



Ce mardi matin, la direction demandait la suppression de quatre tournées pour intégrer un système d'îlots qui consisteraient à laisser des facteurs au centre de tri sans effectuer de tournées. Une façon de fonctionner impensable pour Pierre-François Bonanno, facteur et délégué syndical "Laisser des facteurs au centre de distribution ce serait dévaloriser notre statut. La baisse de charge du courrier est certaine, mais on ne peut pas dénaturer notre métier."



Depuis deux semaines, les négociations portaient sur le changement de méthode (logiciel Geopad), pour compter les heures hebdomadaire des tournées des facteurs. Aujourd'hui, ce sujet n'est plus d'actualité.



Les négociations reprendront ce mercredi et aboutiront, peut-être, à la reprise des services...



Les communes concernées par cette grève sont Bastia (pour la distribution des colis, seul le secteur de Cardo est impacté), Ville di Pietrabugno, San Martino di Lota et Santa Maria di Lota.