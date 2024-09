La M3E et la Corsican Tech lancent leur nouvelle semaine d'accélération pour les start-ups insulaires

Pour la neuvième année consécutive, la M3E, en partenariat avec la Corsican Tech, a lancé sa Résidence d’Accélération, un programme visant à propulser les start-ups locales. Ce programme offre un soutien personnalisé aux jeunes entreprises en les mettant en relation avec des coachs et des experts du secteur. L'objectif de cette résidence est de confronter les start-ups aux défis de l'entrepreneuriat tout en leur fournissant un accompagnement sur mesure pour leur développement. Cette nouvelle édition a vu l’arrivée de cinq entreprises prometteuses. Mario Cappai, représentant d’EDF, a souligné l’importance de leur soutien : « EDF a à cœur de participer à l’impulsion entrepreneuriale sur le territoire. Il est important pour nous d’être présents pour contribuer au développement. »



Du côté d’Afflokat, Benjamin Pereney a également exprimé son engagement envers les start-ups : « L’entrepreneuriat est la pierre angulaire économique de notre développement. Nous avons participé au jury de sélection. La relation école-entreprise est essentielle. »



Les cinq start-ups sélectionnées cette année sont : - Yourcall, qui réinvente l’expérience client grâce à l’Intelligence Artificielle, offrant une assistance immédiate 24h/24 et 7j/7 avec un traitement instantané des appels dans la langue souhaitée. Handiroad, une application mobile conçue pour faciliter et sécuriser les déplacements des personnes à mobilité réduite, tout en créant un réseau d’entraide solidaire et bienveillant. Start it, une Intelligence Artificielle conversationnelle qui révolutionne la création de sites web, permettant aux entrepreneurs de concevoir leur propre site en quelques minutes seulement grâce à une interface intuitive. Emadone, qui propose des maillots de bain féminins sous la marque Fatti in Corsica, valorisant toutes les morphologies et célébrant la beauté des femmes. - Alimeatech, une “boîte à histoires” innovante qui met en valeur les langues et cultures locales à travers des contes et légendes, offrant une alternative ludique et éducative aux écrans.



À l'approche de son dixième anniversaire, la Résidence d'Accélération de la M3E et de la Corsican Tech continue de démontrer son dynamisme et son engagement envers l'innovation et l'entrepreneuriat en Corse.