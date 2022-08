La Ligue des droits de l'Homme alerte sur "la chaleur accablante dans les cellules" de la prison de Borgo

Pour la troisième fois cet été un épisode caniculaire, doublé d'une vigilance "sécheresse renforcée ", s'abat sur la Corse où Météo-France a relevé jeudi des pointes à 35°C.

Pour les détenus, avec les règles inhérentes au monde pénitentiaire, les fortes chaleurs sont particulièrement pénibles. C'est en tout cas ce qui affirme la section corse de la Ligue des droits de l' Homme qui ce jeudi 4 août a diffusé un communiqué dans lequel elle alerte sur "la chaleur accablante dans les cellules" au sein de la maison d'arrêt de Borgo . "



C'est une avocate de Bastia, membre de la LDH, qui a informé l'organisation qui dénonce "la chaleur accablante dans les cellules qui sont de véritables étuves et manque criant d’activités programmées pour les extraire de leur cellule vers d’autres lieux plus frais. Ceux qui sont sous le toit qui n’est pas isolé suffoquent sous la chaleur. Seuls les parloirs et les locaux administratifs sont climatisés."



Dans le communiqué la Ligue des droits de l'Homme interpelle la direction de la prison de Borgo mais aussi celle de la prison d’Ajaccio "dont la vétusté et l’exiguïté des locaux ne sont plus à démontrer" pour leur demander "de mettre en place les mesures nécessaires à la protection des personnes incarcérées."



La LDH appelle également les députés à la vigilance en usant en l’occurrence de leur droit de visite.