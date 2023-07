La Fiera di a Bocca a u Pratu met à l'honneur l’agropastoralisme

Avec le changement climatique, les préoccupations concernant l'eau se font de plus en plus présentes dans le monde agricole. La sécheresse est particulièrement préoccupante, impactant sévèrement les récoltes et la santé du bétail. C'est pourquoi, au sein de la Fiera di a Bocca u Pratu, une conférence spéciale axée sur le thème de l'eau sera organisée afin de sensibiliser et de susciter des échanges sur cette problématique cruciale. “La question de l’eau est très importante en Corse et pour le monde agricole. Avec la montée des températures, les sécheresses sont de plus en plus nombreuses et touchent nos éleveurs et agriculteurs. Ce rassemblement permettra d’en parler et d’en débattre pour en tirer des leçons”. conclut Sylvain Giannechini.



Info ++

Durant cette foire, il y aura aussi la présence de sept bergers du nord du Pays basque, avec des épreuves de force basque (tir à la corde, “Soka tira”, 7 contre 7) des épreuves de bûcheronnage, ainsi qu'un concert du groupe Voci di a Gravona et de Diana di l'Alba.