"La Femme au cœur de l'art" : Une semaine de célébration artistique à Ajaccio

Un point de vue partagé par Mylène Jacquet, présidente de l'association Savannah qui lutte et agit pour la prévention des violences intrafamiliales, et qui anime depuis 3 ans un atelier mosaïque chaque vendredi à l’espace Indigo. “Cette idée de réunir les artistes, de les amener vers le public qui fréquente la galerie marchande est très judicieuse : il leur donne l’opportunité de faire connaître leur talent sans passer par des salles d’exposition très onéreuses, de même que cela permet au public de se plonger dans un bain artistique aux colorations variées et très intéressantes”.

Tout comme Mireille Pinède qui propose toute l’année divers ateliers créatifs durant lesquels elle partage ses techniques innovantes d’argile sur toile, de tableaux réalisés avec divers matériaux, de crochet ou de tricot, et ne pouvait pas imaginer de rater cet évènement pendant lequel elle a également donné des conseils sur la réalisation et l’édition de livres en autonomie sur le net.

En tout, une cinquantaine d’artistes se seront relayés durant toute cette semaine, dans le bel espace leur a été offert gracieusement. Parmi les animations ponctuelles, plusieurs démonstrations et initiations aux danses latines et au rock, avec 3 écoles ajacciennes dont celle de Laurent Giacomoni, président de l'association Artistella, pour qui ce fût une semaine “riche en émotions et en partage où toutes les formes d’art se sont mêlées”.

Dans un autre registre, le graffeur ajaccien Viscéral insatiable du magasin de street art design Grafypop a peint sur place 3 œuvres en direct vendredi, à l’entrée de la galerie marchande. Une action qui lui tenait à coeur tout d’abord parce qu’il aime partager son art, mais “surtout pour faire honneur aux femmes “portes du monde” et aux femmes qui m’entourent et même celles qui ne sont plus de ce monde mais qui comptent énormément, et en hommage aux femmes qui souffrent pour donner la vie”.

Pour Jonathan Curti, le bilan de cette semaine est plus que positif. “Émotionnellement c’était grandiose ! Il y a eu un vrai enthousiasme de la part des commerçants de la galerie, des visiteurs, des artistes qui se sont rencontrés sur le lieu, qui font aujourd’hui des projets ensemble. L'art est source d’émotions et une fois de plus on en a eu la preuve cette semaine. Finalement, on peut résumer en disant qu’on a réuni des galeries dans la galerie et que c’était de purs moments de bonheur” s’émeut le créateur de cet événement. “Et ce n’est pas fini, il y en aura d’autres…” promet-il.