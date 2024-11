La Cour des Comptes de Corse étrille la gestion de la Communauté de communes Nebbiu-Conca d’Oro

La Chambre régionale des comptes de Corse a rendu un rapport de 80 pages sur la gestion de la communauté de communes Nebbiu-Conca d’Oro (CCNCO), dont elle a examiné les comptes et pratiques entre 2018 et 2023. Ce document, publié mardi, pointe de nombreux dysfonctionnements dans la gouvernance, la gestion des finances et les procédures administratives, notamment en matière de marchés publics. L’institution ne se contente pas de déplorer les anomalies et recommande une refonte de la gouvernance communautaire. De plus, une enquête pénale est en cours sur l’absence de mise en concurrence dans plusieurs dossiers sensibles.

Une situation financière fragilisée par des choix coûteux

Depuis sa création en 2017, la CCNCO, regroupant 15 communes du nord de la Corse pour environ 7 774 habitants, a accumulé une dette importante selon les magistrats dr la

qui pèse lourdement sur ses finances. Le rapport met en évidence une gestion marquée par "une progression constante des charges, en particulier celles de personnel, qui ont fortement augmenté depuis 2022." Cette croissance est due en grande partie aux coûts liés à la collecte des déchets, compétence essentielle de la communauté, mais aussi à une organisation des services qui manque d’optimisation.

L'institution indique que malgré une hausse des recettes de la fiscalité locale et des subventions, la comcom n’est pas parvenue "à dégager de marge suffisante pour financer de nouveaux investissements." En fin d’exercice 2023, la situation financière de la CCNCO restait tendue, les dépenses de fonctionnement dépassant légèrement les recettes. "Il devient impératif de maîtriser ces dépenses pour permettre de nouveaux investissements, notamment pour moderniser la collecte des déchets, un service onéreux et financé de manière insuffisante", observe la Chambre.

Une gouvernance déficiente et des conseils communautaires désertés

La gestion de la CCNCO souffre également de dysfonctionnements au sein de sa gouvernance. Le rapport met en évidence la faible participation des élus aux réunions du conseil communautaire, souvent en-deçà du quorum requis, ce qui paralyse les décisions importantes. Par ailleurs, le président de la communauté de communes concentre les pouvoirs, selon le document, limitant ainsi le rôle des vice-présidents et réduisant la collégialité de la gouvernance.

L’institution note que les délégations accordées aux vice-présidents n’ont été exercées que de façon marginale, sans concertation, ce qui a restreint l’impact de leurs actions. De plus, le bureau communautaire, pourtant essentiel pour le dialogue entre les élus, n’a tenu sa première réunion qu’en juin 2024, bien que sa création remonte à 2021. Les commissions thématiques, elles, restent quasiment inactives, seule celle dédiée à la gestion des déchets ayant fonctionné.

Absence de passation de marchés publics : vers une enquête pénale

Au-delà des dysfonctionnements administratifs, le rapport révèle des irrégularités graves en matière de commande publique. Deux dossiers en particulier font l’objet d’une enquête pénale en raison de l’absence de mise en concurrence, une obligation légale pour garantir la transparence et l’équité des marchés.

Le premier dossier concerne l’entretien et la réparation des véhicules utilisés pour la collecte des déchets. Entre 2018 et 2019, les dépenses pour ces services se partageaient entre deux prestataires sans qu’aucun appel d’offres ne soit lancé. Entre 2020 et 2023, ces services ont été concentrés auprès d’un seul opérateur, avec des montants encore plus élevés, sans aucun processus de mise en concurrence. Ce manquement aux règles de passation des marchés soulève des interrogations sur la gestion des fonds publics et le respect des principes de transparence.

Le second dossier concerne la délégation de la gestion de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). Selon la Chambre régionale des comptes, ce service a été confié à deux associations sans procédure de mise en concurrence, en contradiction avec les règles juridiques de la commande publique.

Des anomalies comptables et un patrimoine sous-évalué

Le rapport met également en lumière une gestion comptable problématique, notamment en ce qui concerne le patrimoine de la communauté de communes. Une grande partie des immobilisations n’a pas été inventoriée, et les écarts constatés entre l’état des comptes et l’inventaire des actifs sont significatifs. En fin d’année 2022, le bilan affichait un actif immobilisé de 9,32 millions d’euros, alors que l’inventaire n’en répertoriait que 2,43 millions, laissant supposer une surévaluation du bilan de la CCNCO. "La mise en concordance des données comptables et l’inventaire est une priorité pour garantir la fiabilité des comptes", recommande la Chambre.

La communauté de communes souffre également d’un taux de créances non recouvrées inquiétant, certaines datant de plus de dix ans. Au total, ces créances s’élèvent à 145 485 euros, dont une partie pourrait être irrécouvrable. La Chambre appelle à provisionner les créances douteuses et à admettre en non-valeur celles qui ne peuvent plus être recouvrées, en lien avec le comptable public.



Un projet de territoire ambitieux et structuré

Dans ses recommandations, la Chambre régionale des comptes insiste sur la nécessité pour la CCNCO de se doter d’un projet de territoire ambitieux et structuré, qui permettrait d’orienter les actions et d’optimiser les ressources. La mutualisation des moyens avec les communes membres, actuellement inexistante, pourrait permettre de réduire les coûts de gestion et d’améliorer l’efficacité des services. Elle appelle également à la mise en place d’un pacte de gouvernance pour structurer le dialogue entre les élus communautaires, afin de prévenir l’absentéisme et d’améliorer la prise de décision.

Cour des Comptes

La Chambre recommande également une réforme des procédures de passation des marchés publics afin de garantir la conformité avec la législation en vigueur. Ce point est d’autant plus crucial que les manquements relevés ont déjà conduit à l’ouverture d’une enquête pénale, une situation rare et lourde de conséquences pour une communauté de communes.