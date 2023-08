La "Corsica Classic 2023" a hissé les voiles

Plus de 140 yachts, parmi les plus beaux au monde, ont participé à la Corsica Classic depuis sa création en 2010. Un casting exceptionnel, renouvelé chaque année, de véritables œuvres d’art flottantes, toujours prêtes à en découdre sur l’eau. Le plus ancien voilier de l’histoire de la régate avait 132 ans - SY Sky, présent en 2022 ! Cette année, le doyen de l’année fête ses 122 ans : Shenandoah of Sarks, construit en 1901 trois mâts de 54 m. Le casting sera encore une fois historique, avec près de 25 voiliers d’exception présents.



« C’est à fois un défi sportif et un way of life. Cette année, nous avons un plateau très relevé au niveau des régatiers. Nous avons la chance d’avoir au départ de la course, un bateau iconique avec la présence de Pacha, un bateau construit en 1968, qui est le Pen Duick australien par excellence. Il s’est inscrit uniquement pour participer à la Corsica Classic et c’est la première fois qu’il navigue en Méditerranée. Il a choisi la Corse comme terrain de jeu plutôt que Cannes ou la région PACA, vous imaginez un peu la chance que l’on a de voir ici ce bateau » se réjouit Thibaud Assante, le fondateur de l’épreuve insulaire.

Une présence qui prouve à quel point la course itinérante imaginée par Thibaud Assante a pu gagner en notoriété et a su s’imposer au sein du monde du nautisme mondial. Désormais reconnue, la course insulaire entame aujourd’hui sa quatorzième édition avec un début de compétition dans la baie d’Ajaccio, face à la Citadelle dans un décor féérique pour les équipages. Mais avec un concept unique et un charme qui fait toujours effet auprès des participants : « Il faut bien avouer que la plupart de régatiers sont avant tout des inconditionnels et fidèles de la Corsica Classic qui sont là depuis plus de 10 ans. Il faut dire que nous sommes les seuls en Méditerranée à proposer une course itinérante plutôt que d’effectuer des tours de bouée dans une même anse ».



La Corsica Classic est ouverte à tous les yachts de tradition jaugés CIM 2023, les “Esprits de tradition” et modernes jaugés IRC 2023. Affiliée à la Fédération française de voile (FFV), la course s’inscrit dans le circuit officiel organisé par le Comité International de Méditerranée (CIM) et l’Association française des Yachts de Tradition (AFYT).

En début d’après-midi, la vingtaine de bateaux s’est donc élancée pour un premier tour de chauffe dans le golfe d’Ajaccio avec à la clé un trophée de la Ville à remporter : « Cela va vous permettre de nous roder et de bien faire comprendre les directives de Corse car il faut savoir que les participants viennent des quatre coins du globe, avec des langues différentes, des habitudes de course et des interprétations de règlement différentes. C’est la journée réglage ».

Dès ce jeudi, les concurrents prendront la route du Sud jusqu’à Propriano avant de rejoindre Campomoro, Saint Cyprien et enfin Bonifacio avant une régate amicale surprise le mercredi 30 août, entre la cité des falaises et l’île de Cavallo, qui devrait procurer des souvenirs impérissables aux régatiers.