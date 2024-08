La Corse toujours en vigilance orange canicule

L’épisode caniculaire dans le sud-est de la France « poursuit son atténuation » selon Météo France, qui maintient tout de même six départements,l'’Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, en vigilance orange. « Les fortes chaleurs ne concernent plus que le pourtour méditerranéen », écrit l’institut météorologique dans son dernier bulletin, qui note également une « nette accalmie au niveau des orages par rapport aux jours derniers ». Des températures « affichant des valeurs très élevées » ont encore été enregistrées vendredi .

« Samedi, les températures amorcent une baisse près de la Méditerranée et en Corse», avec des maximales qui pourront encore atteindre plus de 36 degrés en pointe dans le Var ou la Corse. Le prévisionniste anticipe un mercure généralement proche « des normales de saison » dimanche. Pour faire face à cet épisode caniculaire « qui poursuit son atténuation », il est notamment conseillé de boire de l’eau plusieurs fois par jour, d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, de limiter les activités sportives et physiques.