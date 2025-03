La Corse placée en vigilance jaune pour orages et vagues-submersion

Après une première dégradation orageuse dans l’après-midi, de nouvelles remontées pluvio-orageuses sont attendues à partir de ce jeudi soir et jusqu'en milieu de nuit de jeudi à vendredi. Bien que mobiles, ces orages pourraient s’accompagner d’averses soutenues atteignant temporairement 20 à 25 mm/h. Du grésil ainsi que des rafales de vent comprises entre 70 et 80 km/h, pouvant atteindre 90 à 100 km/h sur le relief, sont également prévus.



Les cumuls de précipitations pourraient atteindre 30 mm en six heures, avec des pointes jusqu’à 50 mm sur les crêtes. Ces précipitations interviennent alors que les sols sont déjà saturés en raison des pluies récentes. À cela s’ajoute la fonte nivale provoquée par le radoucissement de la masse d’air, qui pourrait aggraver les risques de ruissellement et d’inondations localisées.



Le phénomène de vagues-submersion constitue un autre facteur de vigilance sur le littoral. À l’ouest de l’île, des vagues de sud-ouest pouvant atteindre 2,7 mètres sont attendues. La hauteur d’eau sera particulièrement élevée aux alentours de 9h du matin vendredi, dépassant le plus haut niveau de marée astronomique (PHMA), avec une surcote estimée à une dizaine de centimètres. Les précipitations, déjà abondantes sur ces secteurs, empêcheront une évacuation rapide des eaux, ce qui pourrait accentuer les risques d’inondations côtières.



En seconde partie de nuit, le renforcement du vent de sud-ouest devrait intensifier la houle, provoquant des vagues déferlantes dans les golfes exposés. Les secteurs d’Ajaccio et de Propriano sont particulièrement concernés, où des submersions ponctuelles pourraient toucher les parties basses du littoral.