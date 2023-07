La Corse placée en vigilance jaune canicule et vent

La nuit a été très chaude en Corse avec plus de 25 degrés pour les minimales. Ce matin à 6 heures on a observé 28 degrés à Ajaccio Bastia et Calvi.



Entre 4 et 8 heures la Corse-du-Sud est placée en vigilance jaune orage canicule et vent. Les orages s’accompagnent d’activité électrique et de rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h sous les cellules orageuses.

Dans la journée les températures devraient baisser un peu mais il faut encore compter 35 degrés sur la façade Est de la Corse. L'ile reste donc placée en vigilance jaune canicule.



Le vent souffle toute la journée jusqu'à 60-80 km/h et il se renforce dans l'après-mid avec des rafales atteignant 90 à 100 km/h voire plus sur le Cap Corse et sur les crêtes en soirée. Les deux départements sont placés en vigilance jaune au vent à partir de 16 heures.