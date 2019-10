La Corse n'est pas épargnée : une charte en ligne pour lutter contre le sexisme au travail

En 2019, une femme sur trois déclare avoir été victime de harcèlement au travail...Le 17 mai 2018, dans le cadre de la grande cause du quinquennat du président de la République, l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa lançait un appel à projets pour contribuer à la mobilisation des acteurs régionaux et nationaux dans la mise en œuvre d’actions concrètes et innovantes contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Parmi les lauréats : l’association LE CAP pour la région PACA-Corse. C'est de cet appel à projet qu'est née la charte "Pas de sexisme dans mon entreprise". En Corse déjà 8 entreprises l'ont signée.Cette charte a pour véritable objectif de sensibiliser les employés et dirigeants des entreprises au harcèlement. Un sujet qui reste très clivant car il prend de nombreuses formes. C'est ce qu'explique Luisette Maret, directrice de l'association CAPLes employés et dirigeants peuvent signer cette charte en ligne.La possibilité d'une mise en place d'un référent dans l'entreprise, qui viendra en aide aux victimes. peut être ensuite envisagée.Un dispositif qui sera surtout utile au sein des petites et moyennes entreprises qui n'ont souvent pas de service juridique à leur disposition. Des bénévoles de l'association viendront également à la rencontre des employés lors de journées d'actions de sensibilisation au harcèlement.Pour les victimes de harcèlement se rendre au travail est un véritable calvaire. Mais celles-ci, c'est une constatation qu'ont fait les acteurs de terrain, parlent de plus en plus depuis l'avènement du mouvement de libération de la parole des femmes "Me too"."Me too" a d'ailleurs participé à la levée d'un tabou. Ce mouvement à donné lieu à de nombreux recours en justice.C'est ce que rappelle Dominique Nadaud, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité en Haute-Corse"Aujourd'hui les femmes se taisent de moins en moins, c'est aussi dû à la justice qui a condamné beaucoup de personnes pour des cas similaires."Il faut bien rappeler que la loi protège les victimes, les témoins, les stagiaires qui subissent du harcèlement. Souvent, elles ne veulent pas parler par peur d'un licenciement, mais ne rien dire ne protège pas. Les associations comme CAP viennent en aide aux victimes dans leurs démarches.Pour signer cette charte c'est par ici.