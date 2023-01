La Corse maintenue en vigilance jaune neige-verglas et avalanches

🥶En #Corse, il faut remonter à début avril 2022 pour trouver des anomalies* négatives de températures au moins aussi fortes en valeur absolue que celles observées ces derniers jours, de l'ordre de -4.6°C les 20 et 21 janvier



* par rapport aux normales 1991-2020 https://t.co/VnwAdwSnDW pic.twitter.com/dmbk12l4my

— Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) January 23, 2023

Selon les prévisions, la limite pluie-neige se situe vers 600 mètres en Haute-Corse et 700 mètres en Corse du Sud. Pour cette raison l'ile est maintenue en vigilance jaune pour les journées de lundi et de mardi.Coté températures qprès une fin de semaine déjà sous les normales, le froid a encore progressé ce avec une anomalie de T°C moyenne, à l'échelle de la France, proche de celle relevée le 17 décembre 2022.Pour le moment ce lundi tous les cols de l'ile sont praticables. Les cols de Sorba, de Verde et la station de Ghisoni sont classés orange. Les équipements spéciaux sont obligatoires pour tous les véhicules et la circulation est interdite aux véhicules de plus de 3.5 tonnes. La station d’Asco, du val d’Ese et le col de Vergio sont au niveau jaune. Les équipements spéciaux sont obligatoires pour tous les véhicules et la circulation est interdite aux véhicules articulés.En raison des conditions météo, les transports scolaires seront encore perturbés ce lundi en Haute-Corse.