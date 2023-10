La Corse loin d'être épargnée par le fléau des punaises de lit

Si elles savent se faire discrètes, les punaises de lit laissent en effet quand même de nombreux indices de leur présence derrière elles, à l’instar de petites traces de sang sur les draps, ou d’excréments qui prennent la forme de taches noires. Il est également possible d’apercevoir des spécimens adultes à l’œil nu, ceux-ci mesurant en moyenne entre 4 et 5mm. Mais le principal signe d’une infestation est avant tout les fortes démangeaisons que les piqûres des punaises occasionnent chez ses hôtes. « Le bouton n'a rien de particulier et la réaction peut être très différente selon les personnes, comme pour les moustiques, mais souvent, on constate au moins trois ou quatre piqûres qui sont alignées. C’est une caractéristique qui doit faire penser à la présence de punaises de lit », explique Hélène Barré-Cardi en avertissant : « Quand on séjourne hors de chez soi, ce n'est pas parce qu'on ne se fait pas piquer qu'il n'y a pas de punaises de lit dans la chambre où on dort. Peut-être qu'elles ont piqué la nuit d'avant les personnes précédentes et qu’elles n’ont pas besoin de sang tout de suite. Et puis il y a aussi des personnes qui ne les attirent pas, tout simplement, ou d’autres qui vont se faire piquer, mais qui ne réagissent pas et qui du coup ne s’en rendent pas compte ».



De facto, selon la spécialiste, il est indispensable de prendre certaines précautions pour protéger ses affaires quand on passe une nuit dans un hébergement quel qu’il soit. Elle conseille ainsi de ne pas utiliser les placards mis à disposition des clients, mais de « laisser toujours tout groupé dans son sac, dans la salle de bain, l'endroit qui a le moins de risques d'avoir des punaises de lit ». « Il est très facile d’attraper des punaises de lit, et quand on arrive chez soi, si on ne fait pas trop attention, qu'on ne nettoie pas bien ses affaires, on est fichu », assure-t-elle, « Il faut donc s’occuper immédiatement de ses affaires quand on rentre en les mettant dans la salle de bain dans un sac, puis les laver à 60°C ou les congeler ».



La docteur en entomologie médicale insiste dans ce droit fil sur l’importance de ne pas laisser ses potentiels invités indésirables se balader dans la maison, tant il est compliqué de s’en débarrasser une fois qu’ils ont élu domicile quelque part. Les punaises de lit sont en effet maitresses dans l’art du cache-cache, et peuvent aller jusqu’à se terrer dans les livres, tiroirs, sommiers, et même sous les plinthes ou à l’intérieur des prises pour ne pas être débusquées. « C'est d'autant plus difficile de lutter contre les punaises de lit qu'elles sont revenues résistantes aux insecticides », déplore la scientifique.