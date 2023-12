La Corse fidèle à la tradition de la Sainte Famille et du Ringraziamentu

La Sainte Famille se veut un exemple pour tous les chrétiens. Elle veut que la qualité des relations entre les membres des familles, des communautés chrétiennes et de l’Eglise entière, soit imprégnée de l’amour de Dieu. La Sainte Famille est un symbole important et bienveillant que la Bible et l’Eglise mettent en avant. La Sainte Famille du Christ désigne la famille terrestre que forment Jésus et ses parents, Marie et Joseph. Elle est célébrée par l'Église catholique le premier dimanche de l'octave de Noël, c'est-à-dire celui qui suit immédiatement la fête de la Nativité. Donc cette année le dimanche 31 décembre. «La sainte famille est la fête qui tombe habituellement le dimanche qui suit Noël » confirme le Père Georges Nicoli, curé de ND de Lourdes, doyen de la ville de Bastia. « Mais une fête se superpose cette année le même jour : le Ringraziamentu qui tombe le 31 au soir et où les fidèles viennent rendre grâces à Dieu pour l’année écoulée. Cette année à cause de calendrier liturgique les trois fêtes se chevauchent comme pour Noël avec le 4e dimanche de l’Avent et Noël le soir. Cette messe du Ringraziamentu comporte une longue demande de pardon avec le geste de l’eau bénite, l’écoute de la Parole de Dieu qui éclaire le bilan de l’année pastorale écoulée, les projets réalisés, les sacrements vécus, les événements paroissiaux, et la présentation des projets à venir. On célèbre une messe ordinaire avec à la fin le chant du Te Deum ou du Magnificat pour dire merci au Seigneur de tout ce que nous avons reçu »



Quant à ce lundi 1er janvier 2024 si on se souhaitera une bonne et heureuse année, Pace è Salute, on fêtera aussi la Vierge Marie (messe solennelle à 10h30). « Huit jours après noël, l’Eglise nous rassemble pour célébrer la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu » indique le Père Nicoli. « Une journée mondiale de prière pour la paix, pour commencer l’année avec la Vierge Marie qui est l’exemple de l’humanité fidèle à son Dieu et à sa Parole. Avec Marie nous nous mettons à l’écoute de la Parole de Dieu et nous entamons 2024 dans la confiance et l’espérance que nous partagerons avec les vœux de bonne année que nous présenterons tout au long de ce mois de janvier ».

Enfin, dimanche 7 janvier, l’église catholique célèbrera l’arrivée des Rois mages à Bethléem (messe solennelle à 10h30).