La Corse entre atout plaisance et nautisme durable

Au cours de cette réunion qui s'est déroulée à Corte, en présence des membres de l'Office de l'Environnement de la Corse, des représentants de la Fédération des Industries Nautiques et des professionnels du nautisme, plusieurs sujets ont été abordés sur l'industrie nautique, le nautisme durable avec notamment la collecte des produits pyrotechniques périmés des plaisanciers et ce grâce à l'association de l'Aper Pyro, éco-organisme agréé par l'Etat, qui a mis en place 12 points de collecte en Corse, permettant de les éliminer dans le respect de l'environnement, mais aussi bien d'autres sujets comme la maîtrise des pollutions marines et littorales, sans oublier un autre secteur important comme le déploiement de la filière française de déconstruction des bateaux de plaisance en fin de vie avec pour cela de nombreuses solutions clés en main pour les plaisanciers qui trouveront toutes les démarches à effectuer en se rendant sur le site www.recyclermonbateau.fr .recyclermonbateau.frL'objectif de l'Aper est de proposer à tout plaisancier souhaitant faire déconstruire son bateau en fin de vie, une solution à moins de 150 km. Le maillage territorial en centres de déconstruction déployé par l'APER est 3 fois supérieur aux exigences réglementaires de son cahier des charges.Il faut savoir aujourd'hui que cette voie du nautisme durable est empruntée par l'industrie nautique française depuis maintenant dix ans et que l'Aper est la première filière au monde de déconstruction des bateaux de plaisance en fin de vie dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs.."De la conception jusqu'à la déconstruction, le bateau et les autres équipements nautiques bénéficient sans cesse d'avancées techniques et d'innovations.C'est la première filière de déconstruction au monde des bateaux de plaisance, selon le principe de l'économie circulaire, qui a vu le jour, sous l'impulsion de notre Fédération" précise un représentant de la Fédération des Industries Nautiques.Et d'ajouter :" La campagne Ecogeste en PACA en 2018 a été l'occasion d'encourager les plaisanciers à se former grâce à Mooc Nautisme Durable de la FIN. A ce jour, ce sont plus de 1800 plaisanciers qui ont été formés aux gestes de bonne pratique.Cette année, la démarche prend une nouvelle ampleur puisque ce partenariat s'étend désormais à l'Occitanie et à la Corse, avec l'association des CPIE du bassin de Thau et de Bastia.L'ensemble du bassin méditerranéen est donc concerné.L'objectif est de donner davantage de force à ces deux initiatives complémentaires poursuivant un objectif commun: permettre à chacun d'allier sa passion nautique et la préservation de l'environnement".La plaisance, on l'a dit, est un atout pour la Corse.Lors de cette réunion de Corte, la Station de Recherche Océanographique et Sous-Marine (Stareso), base scientifique dédiée à la recherche marine en Méditerranée, basé à la pointe de la Revellata, à la sortie sud de Calvi a présenté une étude pointilleuse relative à la plaisance et aux mouillages en Corse pour l'année 2018.Cette étude avait plusieurs objectifs : Actualisation des sources bibliographiques, Mise à jour de l’état des lieux des données relatives aux infrastructures d’accueil de la plaisance (ports, abris côtiers, marines, ZMEL), Recensement, analyse et comparaison des flottes de plaisance par photo- et vidéo-interprétation, Analyse fine de la fréquentation des principaux ports de Corse en termes de plaisance, Analyse fine de la grande plaisance (24 - 45 m) et de la très grande plaisance (> 45 m)