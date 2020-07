La Corse en jaune : des risques d'orages pour une partie du week-end

Victoria Leonardi le Vendredi 17 Juillet 2020 à 17:02

Météo France a placé la Corse en vigilance jaune pour risques d'orages, depuis 14 h ce vendredi et jusqu'à ce soir 18 heures mais aussi demain, samedi 18 juillet, dans l'après-midi. Une dégradation orageuse marquée est attendue en effet dans le weekend en Corse. Elle devrait être particulièrement intense sur le relief et dans le centre de l'ile et dans la Plaine orientale. Les orages devraient se calmer en fin de soirée pour reprendre dans l'après midi de demain.

