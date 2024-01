La Corse élue région la plus accueillante de France par Booking.com

Chaque année, Booking.com, géant mondial de la réservation en ligne, réalise une analyse approfondie des avis vérifiés des voyageurs pour distinguer les partenaires d'hébergement les plus méritants en termes d'hospitalité. Pour la première fois, la Corse a décroché la première place du podium dans le classement des régions françaises les plus accueillantes, selon les utilisateurs de la célèbre plateforme de réservation.



Cette distinction s'accompagne de la reconnaissance de cinq villes corses pour la qualité exceptionnelle de leur accueil. Parmi elles, Bonifacio, L'Ile Rousse, Porto Vecchio, Propriano et Porticcio se voient saluées pour leur hospitalité remarquable.



Mais ce titre prestigieux ne vient pas seul. La Corse se démarque aussi pour le plus haut pourcentage d'établissements primés en France, positionnant ainsi le territoire insulaire au premier plan en matière d'excellence hôtelière. Au total, 1 125 746 hébergements partenaires ont été récompensés par Booking.com, confirmant la France comme la troisième destination la plus primée au monde, après l'Italie et l'Espagne.



Cette année, les voyageurs ont exprimé une préférence particulière pour les appartements et les maisons de vacances en Corse, les plaçant en tête du classement des hébergements les plus appréciés, devant les Bed & Breakfast, les hôtels et les maisons d'hôtes. Des établissements tels que la Résidence Terra Marina à Bonifacio, le Domaine A Marella à l'Ile Rousse et la Résidence Belvedere de Palombaggia à Porto-Vecchio ont particulièrement retenu l'attention des voyageurs internationaux.



Les récompenses ont été attribuées aux partenaires d'hébergement ayant obtenu une note de commentaires égale ou supérieure à 8 sur 10, reposant sur au moins 3 commentaires au 30 novembre 2023.