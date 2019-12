La Corse bien représentée au Salon nautique international de Paris

Pour tous les professionnels du nautisme, le Salon Nautique International de Paris est le moment attendu.

Celui-ci a ouvert ses portes samedi dernier et se poursuivra Porte de Versailles jusqu'au dimanche 15 décembre.

Dignement représentée avec environ une quarantaine de stands, la Corse démontre pour la circonstance la bonne santé de la filière du nautisme qui, chiffres à l'appui, est en pleine expansion.

L'entreprise "U Fanale" de Pietrosella, chère à Catherine Ghilain et Pierre-André Paoli en est le reflet.

Avec le précieux concours de l'ADEC, ils présentent à ce salon deux bateaux sortis de leurs ateliers de Pietrosella.



En Corse, selon l'insee le nautisme représente 575 établissements et 930 salariés ETP en 2016.

La filière se décompose en trois segments. Les services de loisirs, tournés vers le sport et les promenades en mer, regroupent la moitié des emplois.

La grande majorité sont saisonniers, le nombre d’emplois est ainsi multiplié par 4,5 entre l’hiver et la pleine saison. Les métiers de moniteurs sportifs et de marins y sont les plus présents.

Parallèlement, l’industrie, le commerce et les services, liés à la flotte de plaisance, offrent des emplois nettement plus stables et mieux rémunérés, mais les salaires sont en deçà du niveau régional. Un emploi sur deux est un poste d’ouvrier.

​Enfin, les ports de plaisance sont généralement gérés par la commune d’implantation : trois emplois portuaires sur quatre relèvent d’employeurs publics. Néanmoins, un sur deux est saisonnier. Les rémunérations y sont plus faibles que dans les autres segments du nautisme.



La Corse adhère à la campagne Écogestes



"L'évolution de la filière du nautisme en Corse est très intéressante. Elle génère un chiffre d'affaires qui dépasse les 300 millions d'euros et environ 1500 emplois (41% en CDD, 32% en CDI, 2% en apprentissage, 3 % en emplois aidés et 22% autres" précise Stéphane Clemot, Chargé de Mission pour la Corse au sein du Pôle d’Excellence Nautisme, avant de poursuivre sur le thème de la voie du nautisme durable empruntée par la Fédération des Industries Nautiques:

" La campagne Ecogestes en PACA en 2018 a été l’occasion d’encourager les plaisanciers à se former grâce Mooc Nautisme Durable de la FIN.

Cette année, la démarche prend une nouvelle ampleur puisque ce partenariat s’étend à l’Occitanie et la Corse, avec l’association des CPIE du Bassin de Thau et de Bastia.

L’ensemble du bassin méditerranéen est donc désormais concerné.

L’objectif est de donner davantage de force à ces deux initiatives complémentaires, poursuivant un objectif commun : permettre à chacun d’allier sa passion nautique et la préservation de l’environnement".



L'industrie de la plaisance offre des emplois stables

Autre secteur de l'industrie de la plaisance abordé, celui des emplois:

" En Corse, la construction, la vente, la réparation et la maintenance (hivernage) liés à la flotte de plaisance ainsi que les services portuaires (hors travaux et ravitaillement) reposent sur 170 établissements, soit 29 % du nautisme. Ces établissements dépendent

principalement de sociétés commerciales (71 %) ou d’entrepreneurs individuels, le

plus souvent des artisans. Parmi eux, 63 % sont employeurs, la plupart ayant moins de

5 salariés. Les établissements de 10 salariés ou plus sont peu fréquents. Ils regroupent un tiers

des effectifs ETP, soit deux fois moins qu’en moyenne régionale. L’activité est donc peu concentrée, ce qui reflète notamment un besoin de proximité avec les différents ports implantés

sur les côtes insulaires. Ces établissements comptaient il y a peu 320 salariés ETP" .

Pour ceux qui en ont l'occasion, ne manquez pas ce rendez-vous du salon nautique, Porte de Versailles à Paris.

Outre les stands des professionnels et notamment ceux de Corse où vous serez accueillis avec des chants et musique, dégustation de produits du terroir...