La Corse à "l'envers" dans la galerie des cartes du Vatican

Cette galerie des cartes, appelée ainsi en raison des quarante cartes géographiques peintes sur les murs du Vatican, a été construite entre 1578 et 1580 par Ottavianio Mascherino, et est décorée de fresques des régions italiennes et des possessions de l’Église à l’époque du pape Grégoire XIII (1572-1585).





Elles ont été peintes entre 1580 et 1585 par Antonio Danti avec les conseils de son frère, le géographe dominicain Ignazio Danti, tous deux originaires de la ville italienne de Pérouse.

Il leur aura fallu trois années pour composer les quelque 40 panneaux de la galerie où chaque carte illustre en détail les principales villes, ports et régions de l'Italie. Une de ces cartes rappelle la ville d'Avignon, qui a été la cité des papes pendant près d'un siècle. Une autre concerne la Corse qui paraît représentée « à l'envers », car le Nord est en bas du tableau et non pas en haut comme nous en avons l'habitude. Mais elle est ainsi telle qu’on la découvrait alors par voie maritime en arrivant depuis Gênes





Il ne faut pas voir dans cette représentation surprenante d'autres explications que celle de la découverte par la mer - il n'en existait pas d'autres à l'époque - de la Corse par le Cap...D’ailleurs, dans la même galerie de cartes, on retrouve, à quelque distance de l’île de Beauté inversée, une carte dans le bon sens, avec le nord de l’île au nord !