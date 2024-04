La Corse a connu un épisode de pollution d'une intensité exceptionnelle à Pâques

Depuis plusieurs semaines les particules désertiques sont de retour en Europe et engendrent des épisodes de pollution dans plusieurs régions. Durant le week-end de Pâques, la Corse a connu un épisode de pollution aux particules fines d’une intensité exceptionnelle en lien avec ce phénomène.





Des concentrations horaires cinq fois supérieures au seuil d'alerte

Cet épisode de pollution s'est caractérisé par des niveaux extrêmement élevés pendant plusieurs jours en Haute-Corse comme en Corse-du-Sud. Les concentrations horaires relevées sur le réseau réglementaire de surveillance ont été jusqu'à cinq fois supérieures au seuil d'alerte qui est le niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population.



Ce qu'il faut retenir

Durant cet épisode particulièrement intense 3 jours consécutifs de dépassement du seuil d'alerte en Haute-Corse (2 en Corse-du-Sud). ont été enregistrés.

Des niveaux records ont été mesurés sur tout le réseau de surveillance de Qualitair Corse (451.8 µg/m³ sur 1 heure enregistré au plus fort de l'épisode)

On retiendra encore que depuis le début de l'année 3 épisodes de pollution ont été enregistrés en Corse, deux d'entre eux ont été causés par les particules désertiques.

Et que ka Haute-Corse a été plus impacté jusqu'ici avec 5 jours de dépassement du seuil d'alerte (niveau maximal) contre 3 jours pour la Corse-du-Sud.