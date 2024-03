La Communauté de Communes de Marana-Golo et l’ADEC signent une convention pour dynamiser l'économie corse

« À travers cette convention, l’idée est de pouvoir faire en sorte que le développement économique soit porté par les territoires et pas uniquement par la Collectivité de Corse », énonce avec conviction Alex Vinciguerra, éminence grise à la tête de l’ADEC. « Une communauté de communes est la plus apte à connaître les entreprises de son territoire, leur développement, les groupements d’entreprises possibles et les dynamiques locales. On signe aujourd’hui le 7ème territoire. La communauté de communes Marana-Golo est très active dans le monde économique avec 4000 entreprises et 12 000 emplois. Des entreprises de production et pas seulement des entreprises de distribution. L’année dernière on a distribué 3 millions d’euros d’aides publiques à 80 entreprises sur ce territoire. Ce sont essentiellement des aides au développement. On insiste surtout sur des projets de développement d’entreprise, d’investissement structuré innovant et surtout avec des entrepreneurs qui se projettent dans le futur et même s’il y a eu aussi quelques aides à la création. 400 entreprises se sont d’ailleurs créées sur le secteur ».



L’ADEC, en sa qualité de pivot central dans l'octroi des soutiens financiers de la CdC, de l’État et de l’Europe, revendique des avancées significatives dans ses démarches : « Aujourd’hui, on fait le maximum pour que les délais de versement des aides n’excèdent pas 3 mois, alors que ces délais il y a peu étaient de l’ordre de 1 à 3 ans. On gagne du temps en s’organisant mieux. Le rôle des Chambres de Commerce et des Chambres des Métiers est important aussi. L’idée générale, c’est de pouvoir coupler sur les territoires, les chambres de commerce, les chambres de métier, les communautés de communes et bien sûr l’ADEC. On se rend bien compte qu’il est possible de réaliser des choses en Corse. Il y a un réel niveau de compétences, d’innovation. Ces compétences sont connues des communes qui sont donc nos relais sur place, d’où l’utilité de cette convention qui nous permettra de les connaître, nous qui sommes parfois bien loin dans nos bureaux », confie Alexandre Vinciguerra.



Du côté de la Communauté de Communes Marana-Golo, Jean Dominici, le président, exprime une satisfaction palpable : « Marana-Golo est la première communauté de communes Corse au vu de sa démographie et elle est un bassin économique incontournable tout à la fois productif, agricole et touristique. Il nous appartient de fédérer, sur la base d’un diagnostic pertinent, les acteurs, les ressources et les talents au sein d’écosystèmes innovants, résilients et coopératifs. Cette exigence est au cœur de la convention que nous signons aujourd’hui. Nous allons ainsi unir nos efforts pour proposer aux acteurs économiques une offre de service basée sur une ambition affirmée : coopérer et innover pour voir fleurir demain des entreprises prospères, exemplaires, et des opportunités professionnelles au bénéfice du plus grand nombre, dans une logique de solidarité et de respect de l’environnement ».

Des évaluations rigoureuses sont prévues au cours des 3 prochaines années pour mesurer l'impact des dispositifs instaurés et ajuster les actions en conséquence. Ces dispositifs, dévoilés avec solennité ce jeudi après-midi aux entreprises, incarnent l'engagement conjoint à faire de la Corse un terreau fertile pour l'innovation et la croissance économique.



Avant la signature formelle, une visite sur le terrain a permis à des représentants de l’ADEC et de la Communauté de Communes de rencontrer deux entreprises innovantes. La première, DIMETEX, Diffusion Méditerranéenne Du Textile, déjà bénéficiaire d'un soutien de l’ADEC, est une entreprise basée à Borgo, spécialisée dans la literie, proposant notamment des matelas composés avec de la laine locale. « C’est un projet innovant qui s’intègre bien dans l’économie circulaire », commente avec enthousiasme A. Vinciguerra. Quant au projet de la deuxième entreprise visitée, Via Casa, il vise à créer une menuiserie sur mesure. « On souhaite qu’elle devienne une sorte de IKEA corse en confectionnant des meubles sur mesure », projette le président de l’ADEC