La "Bulle Culture" de la foire de Filitosa : un voyage sonore inédit pour petits et grands

Pour sa 32e édition, la Foire de Filitosa a innové avec une initiative originale. Baptisée « Transat’Cultura », une « bulle culture » a été installée par le Pôle territorial de collaboration associative Média 2A à l'entrée du champ de foire. L’objectif ? Offrir aux visiteurs une immersion dans le monde de la culture à travers des voyages sonores diversifiés, allant de la musique aux arts plastiques, en passant par les arts de la scène vivante et le patrimoine environnemental.



L’événement, soutenu par la Direction des affaires culturelles dans le cadre de l’été culturel 2024, a permis aux participants de se détendre dans des transats tout en se plongeant dans des « balades sonores culturelles ». Équipés d’écouteurs, ils ont pu découvrir ces créations sonores réalisées en partenariat avec la radio Frequenza Nostra, également impliquée dans le projet. Lors de l’inauguration, Rose-Marie Cesari, présidente de la Foire de Filitosa, a rappelé l’objectif double de la foire : « Faire découvrir la qualité et la variété des productions artisanales tout en promouvant les richesses agricoles et gustatives de notre territoire. » Elle a également souligné l’intégration croissante de la culture à l'événement, avec la présence régulière d'écrivains et d’éditeurs.



Se laisser transporter par les créations sonores

La bulle a attiré une quarantaine d’enfants et une vingtaine d’adultes, malgré la chaleur estivale. Les visiteurs ont été invités à s’installer dans des transats et à se laisser transporter par des créations sonores qui ont mis l’accent sur l’écoute dans un cadre confortable et éloigné des écrans. Cette approche visait à offrir une expérience immersive tout en favorisant la relaxation et la concentration sur le contenu culturel. « Le territoire est encore fortement ancré dans l’agriculture, avec ses productions locales telles que le miel, la charcuterie, et les fromages. Les artisans y jouent un rôle crucial en préservant des compétences et des métiers ancestraux. Cette immersion sonore est une façon de reconnecter les gens avec ces traditions et de les encourager à les transmettre. » détaille Vincent Ciccada, président du PTCA Média 2A.