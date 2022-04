La BD allemande s'installe à Lisula

Du 4 au 22 avril, en partenariat avec l’association Arte Libri et dans le cadre du projet "la BD allemande s’invite en Corse" la Casa Salvini de Lisula accueille l'exposition des œuvres originales de Sebastian Lörscher, auteur allemand francophone de Bande Dessinée et de romans graphiques.



Réalisée sur proposition de l'association Emma Lab'Culturel, en coopération avec l'association ArteLibri et le centre culturel Una Volta, grâce au soutien du fonds citoyen franco-allemand, cette exposition reprend une série de dessins issus d'un périple au Nigeria."Le Fonds Citoyen Franco-Allemand soutient les personnes qui participent activement à la création d’une société civile européenne engagée en œuvrant à des projets communs et intergénérationnels au-delà des frontières entre la France et l’Allemagne", explique Béatrice Habrard-Malaspina.



Info ++

Ouverte du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 avec la possibilité d'avoir une visite animée par Elisabeth de l’association Emma Lab’. L'exposition a été inaugurée en présence de l'auteur ce lundi 4 avril lors de laquelle il a dédicacé son ouvrage "Making friends in Bangalore" proposé à la vente en partenariat avec la librairie L’Alba de Lisula.