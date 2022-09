La 45 ème promotion de l'Ira de Bastia fait sa rentrée

Traditionnel discours du directeur Gérard Clérissi dans l'amphithéâtre, présentation de l'équipe pédagogique... les 78 nouveaux élèves de l'institut régional d'administration de Bastia ont été accueillis dans les règles de l'art ce jeudi 1er septembre.



Après deux ans de crise sanitaire, les 78 recrues ont eu la chance d’assister à un retour à la normale, sans mesures spécifiques. La promo 45 qui résidera en Corse jusqu’à fin-février 2023 est composée dans la grande majorité de femmes puisqu’elles sont 66,70%. Un pourcentage assez élevé par rapport aux années précédentes où elles étaient beaucoup moins nombreuses.



D'autre part, sur les 78 élèves, seuls 3 élèves sont Corses, ce qui ne diffère pas des années précédentes. Parmi ces futurs cadres de la fonction publique, 39 d'entre eux sont issus du concours externe, 30 du concours interne et 9 du troisième concours (personnes venant du secteur privé). À noter que pour cette session 1237 candidats s'étaient initialement inscrits aux épreuves.



Les nouveaux arrivés succèdent à la promotion 44 qui comprenait 87 élèves. Sur ces sortants, 27 ont été affectés dans l’administration centrale, 16 en administration territoriale de l’ État et 44 au sein de l’ Éducation nationale. Un élève du continent a lui été affecté à la préfecture de Corse-du-Sud.



P our leur semaine d' intégration, les nouvelle s recrues seront accueillies ce lundi par le maire de Bastia, Pierre Savelli , visiteront la ville, et participeront à la traditionnelle découverte du parc Galea où se tiendra une conférence.



Des professeurs en reconversion à l’IRA



La rentrée 2022 est synonyme de nouveauté. Cette année, l ’ Ira d e Bastia accueillera dès le 12 septembre 14 enseignants en reconversion pour devenir cadres administratifs. « Cela peut paraître paradoxal, car on manque également d’ enseignants, mais il semble que les cadres administratifs font aussi défaut à l’ Éducation nationale », explique Gérard Clérissi .



Ce dispositif de formation pendant deux mois et demi en alternance dans l’administration des rectorats, ou dans les services administratifs des établissements scolaires, s’inscrit dans le plan pluriannuel de requalification de la filière administrative et vise à combler ce manque de 490 e mplois supplémentaires annuel s . Sur la base du volontariat, personnel enseignant , d’ éducation, mais aussi des psychologues, de l’éducation nationale peuvent rejoindre cette nouvelle passerelle. L ’ Ira de Bastia formera dans quelque s jours 13 femmes et un homme venus en majorité des académies d’Aix-Marseille (4), Nice (4), Toulouse (3), Montpellier (1), Martinique (1 ), mais aussi un de Corse.