La 28ème édition du Festival du Film de Lama débute ce samedi

Comme chaque année, c'est un festin d'avant-premières qui attend le public sous les étoiles de Balagne entre le samedi 30 juillet et le 5 août. Trois écrans, dont un dévolu au jeune public, se dresseront chaque soir en plein air dans le cadre enchanteur d'un nid d'aigle médiéval dominant la mer. Et dans la journée, des séances de documentaires seront proposées dans une salle climatisée.



Le festival s'ouvrira ce soir en présence de Louis Garrel, qui présentera son nouveau film : L’innocent. "Samedi, nous retrouverons une programmation de qualité, la convivialité et le partage qui nous ont tant manqués ces deux dernières années". indique Jean-Louis Devèze, président du festival qui détaille "À la piscine, les grandes avant-premières. Le jour de l'ouverture, Louis Garrel présentera son nouveau film, l'Innocent. Pour la clôture, Tout le Monde Aime Jeanne, avec Blanche Gardin présentée par Céline Devaux . Débuter et terminer un festival par des comédies, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette année, si l'on compte les courts-métrages et les documentaires, nous proposons plus de 60 projections".



Le jury de la compétition, où siègent Xavier Affre, professeur et journaliste, Antonia Buresi, comédienne et performeuse, Lydie Mattei, chargée de la programmation à la cinémathèque régionale de Corse et Lola Quivoron, réalisatrice du film Rodéo, décideront qui remportera le prix Transpalux. "Transpalux dote à hauteur de 1500€ de location de matériel. Ce qui est tre bien pour jeune qui débute".



Mardi 2 août un concours de courts-métrages des îles méditerranéennes aura lieu sur le site de l'Umbria, où sont sélectionnés 6 films. Le même jour Emmanuel Mouret dévoilera son dernier long métrage "Chronique d'une liaison passagère", en présence de Lola Quivoron, la réalisatrice, et Antonia Buresi, actrice et co­scénariste du film.



Sans filtre (Triangle of Sadness), de Ruben Östlund ­ Palmed’or Cannes 2022, La Jauria de Andrès Ramirez Pulido, R.M.N. de Cristian Mungiu, Nos soleils (Alcarràs), de Carla Simón ­ Ours d'or de la dernière Berlinale, seront aussi projectés.



Lundi 1er août, un colloque ayant pour thème "Culture, agriculture et territoires" réunira la réalisatrice Agnès Poirier, le producteur Christophe Rossignon, le réalisateur Laurent Billard, Pierre­Loïc Aubert du ministère de l'Agriculture, Pierre Acquaviva, vigneron, président des AOP viticoles de Corse et Jean­-François Sammarcelli, éleveur, président de la Chambre régionale d'agriculture de Corse.



Des ateliers cinématographiques

Le traditionnel atelier cinématographique qregroupe cette année une 20aine d'enfants, coatchés par de jeunes réalisateurs. le film réalisé sera diffusé le soir de la clôture.



Attilus Ceccaldi, maire de Lama, ravi de pouvoir accueillir à nouveau le festival après ces deux années contrariées. "Nous sommes fiers du festival et que ce soit la 28e édition. Nous espérons pouvoir en accueillir encore autant. Nous sommes fiers de pouvoir l'accueillir dans des conditions normales. Recevoir notre public et nos habitués dans des conditions sereines. Nous recevons environ 10 000 personnes durant la semaine".