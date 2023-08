La 1ère très belle saison pour le club Bastia Natation

Le Bastia Natation figure aujourd’hui comme le 1er club de natation de Corse fort de 630 licenciés, dont 30 enfants en Jardin Aquatique (à partir de 4 ans), 373 en Ecole de Natation, 32 masters ( à partir de 25 ans et jusqu’à 70 ans), 66 adultes…. « Cette fusion a été une réussite » explique C.Arnoux, « Elle a permis un regroupement des forces en présence que ce soit au niveau des licenciés, des entraineurs, des créneaux dans les piscines. Le groupe est plus homogène, plus compétitif. Il y a plus de cohésion ».



Licenciés en nombre donc mais aussi en talents puisque le BN a obtenu cette saison plus de 60 titres de Champion de Corse. Au niveau national, les résultats sont très encourageants aussi : Elena Fiorentini (17 ans) s’est qualifiée pour le championnat de France de N2, Pauline Lacroix et Marosulina Bordenave seront en lice au championnat de France Benjamin en décembre prochain et Thomas Leccia, 16 ans a effectué un stage au sein du très réputé CN Marseille.



De nombreux records, dont certains très anciens, sont tombés grâce aux performances des nageurs bastiais. Enfin le club possède en Abed Ouadah, 71 ans, une sacrée locomotive : multiple champion de France de sa catégorie, champion d’Europe. Autre figure emblématique du BN, Bernard Boullé, vice-champion de France du 50 m papillon. « Pour la prochaine saison, on espère déjà maintenir ce nombre de licenciés voire atteindre la barre des 500 licenciés » commente Christine Arnoux, par ailleurs présidente de la Ligue Corse de Natation. Une ligue qui revendique 2100 licenciés répartis en 8 clubs. «Le niveau de la natation a bien monté ces dernières années. Pourtant on est toujours en manque d’installations comme ce fameux bassin de 50 m dont l’absence nuit à nos nageurs. On essaye de les emmener en stage sur le continent à peu près deux fois par an mais c’est toujours compliqué. Aujourd’hui on obtient quand même de bons résultats au niveau national, on a de plus en plus de qualifiés aux championnats de France, des records de Corse sont battus régulièrement… Globalement le niveau monte ».