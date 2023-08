La 14ème édition de la Corsica Classic prête à prendre la mer

C’est une « régate itinérante qui allie élégance, sport, fair-play et aventure autour de l’île de beauté sous le patronage du Yacht Club de France ». La 14ème édition de la Corsica Classic se déroulera du 22 au 30 août prochains, avec un parcours entièrement dédié à la Corse-du-Sud, comme cela avait déjà été le cas en 2022.



Après avoir pris le large depuis le port Charles Ornano à Ajaccio, les participants s’affronteront en effet tout au long de 7 étapes qui les feront naviguer vers Propriano, Campomoro, Bonifacio et Saint-Cyprien, avant « un final en beauté face à la citadelle historique de Bonifacio ». Cette « aventure inoubliable » sera ainsi jalonnée par « une succession de parcours côtiers à la journée d'une vingtaine de milles (de 2H30 à 6H de navigation par jour) qui conduira chaque soir les yachts vers des mouillages d’exception et de nouveaux décors de rêve, avec au total 130 milles marins parcourus en 8 jours », indique l’association Corsica Classic Yachting, organisatrice de la course, en annonçant un casting 2023 avec un « très haut niveau de régatiers », qui « promet un spectacle d’anthologie ».



« Les participants du millésime 2023 viennent d’Australie, de Suisse, d'Allemagne, d'Angleterre, de Monaco, Belgique, Italie pour en découdre sur le littoral de l’île de beauté en suivant les nobles règles du yachting classique », dévoile-t-elle. Si les fidèles participants à l’instar de SY Mister Fips, SY Quatre Quarts III, SY Dione, SY Vistona, ou encore Grande Zot, seront bien sûr au rendez-vous, pour la première fois 9 outsiders sur 25 seront aussi sur la ligne de départ de cette Corsica Classic 2023. « Cette année, le doyen de l’année fête ses 122 ans : c’est Shenandoah of Sarks, construit en 1901 trois mats de 54m. Le casting sera encore une fois historique, avec près de 25 voiliers d’exception présents », soulignent encore les organisateurs.



Ouverte à tous les yachts de tradition jaugés CIM 2023, les « Esprits de tradition » et modernes jaugés IRC 2023, cette course incontournable dans le monde de la voile se veut être un « évènement à la fois sport, life style et très exclusif qui s'inscrit dans la tradition des belles régates méditerranéennes de voile classique » depuis sa création en 2010. Affiliée à la Fédération française de voile (FFV), la course s’inscrit en outre dans le circuit officiel organisé par le Comité International de Méditerranée (CIM) et l’Association Française des Yachts de Tradition (AFYT).



En tout, plus de 140 yachts, parmi les plus beaux au monde, ont déjà participé à la Corsica Classic. Et la cuvée 2023 promet encore une fois un spectacle exceptionnel.