L'univers d’Anaïs Brunet s'expose à Una Volta à Bastia

A travers jeux, dessins, film vidéo, l’équipe de Juana Macari a su transposer dans ses murs l’univers de l’auteure illustratrice Anaïs Brunet qui expose trois de ses albums : « Le Grand Poulpe », sur un texte d’Angélique Villeneuve, paru en mai 2018 (éditions Sarbacane), « Belle Maison » (éditions Sarbacane) et « Belle année » (éditions Sarbacane).



Anaïs Brunet est née à Strasbourg en 1984 et vit à Paris. Architecte diplômée d’État après une licence à Strasbourg et un master entre Paris et les Pays-Bas, elle est agrégée d’Arts Plastiques. Elle pratique la gravure sur métal à l’atelier Bo Halbirk et poursuit avec panache et singularité l’exploration de l’album jeunesse.

Anaïs Brunet réussit le prodige de marcher sur le fil ténu qui unit les générations, aux deux extrémités de la vie.

Parallèlement à cette expo, Anaïs Brunet animera des ateliers, jeudi 14 et vendredi 15 novembre, avec des classes jumelées des écoles Modeste Venturi (CM2), René Subissi (CM1), l’Annonciade (CM2) et Auguste Gaudin (CE1, CE2, CM2).



CNI a découvert cette belle exposition en compagnie de l’auteure