L'union régionale des communes forestières de Corse "condamne la politique menée par l’ONF"

Sur la forme, il est inacceptable que les personnes en activité se trouvent devant le fait accompli à une semaine de l’ échéance, ce qui témoigne d’un manque total de considération de la part de l’ établissement envers ceux-ci.



Sur le fond, cette mesure ajoutée à la réduction des effectifs des personnels de terrain, que nous constatons depuis quelques années, nous conforte dans l’idée que le démantèlement de l’ONF en Corse est bien amorcé.



En tant que propriétaire de forêts publiques, nous sommes très inquiets quant à la gestion de nos forêts à court terme.



L’Union Régionale des communes forestières de Corse condamne la politique actuelle menée par l’ONF et apporte son soutien indéfectible aux personnes concernées par cette mesure, et plus globalement à toutes celles qui œuvrent pour la gestion durable de nos forêts.



L’Union Régionale des communes forestières de Corse souhaite que ces mesures soient retirées."