L'opération "Guste è Salute" à l'Erea d'Ajaccio pour "concilier une alimentation plaisir avec une alimentation saine"

On va découvrir ce mardi 2 juin à l'EREA d'Ajaccio, un menu entièrement élaboré par les élèves. "Il s'agit d'un.projet original et innovant où l’on apprend qu’il est possible de concilier une alimentation plaisir avec une alimentation saine !" explique Marie-Laure Salvi-Marquelet, présidente de l'Association des diabétiques de Corse - AFD20 - qui est à l'origine de cette initiative.



"Durant toute l’année scolaire, les élèves se sont rendus sur des exploitations agricoles pour découvrir les différents modes de production et échanger directement avec les agriculteurs sur leur métier et leur produit. Après chaque sortie, les élèves ont travaillé en classe sur les qualités nutritionnelles des produits grâce à l’intervention d’une diététicienne, Clothilde Baudrenghien.

Ensuite ils ont élaboré avec leur professeur, Marie-Ange Chartrain-Emmanuelli, une recette à base de ce produit, alliant plaisir gustatif et bienfait nutritionnel" ajoute t-elle en précisant que ce projet tend vers une éducation à la santé.



Ce projet répond à trois objectifs principaux :apprendre à cuisiner à travers la découverte des produits agricoles de la Corse, éduquer à l’équilibre alimentaire et à créer des supports de communication autour des bienfaits nutritionnels des produits agricoles de Corse (agrumes, châtaigne, miel, brocciu...).

"Ces activités participatives ont permis aux élèves d’être sensibilisés à la saisonnalité et aux avantages des circuits courts, mais aussi d’être alertés contre les sucres cachés" ajoute la présidente de l'AFD20.





Dès lors, un partenariat avec l’Association "Les Diabétiques de Corse" coulait de source.

Pourquoi ?

"Dans le monde, 1 personne meurt du diabète toutes les 6 secondes ! Une réalité effrayante qui malheureusement n’épargne pas la Corse où l’on compte près de 12000 personnes diabétiques, auxquelles il faut ajouter 20 % qui s’ignorent. Cette maladie liée au vieillissement, mais aussi à l’obésité et à la sédentarité, engendre de graves complications. C’est pourquoi, la prévention s’impose dès le plus jeune âge. Il est impératif que la jeune génération comprenne que l’adage « manger mieux » n’est pas une injonction à la mode ni un simple slogan publicitaire. C’est pourquoi, l’association s’est rapprochée des jeunes pour tenter de véhiculer un autre regard et donner les clés d’une alimentation saine pour penser la santé de manière positive"