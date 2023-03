L'objectif du Sporting face à Nîmes ? La victoire pour le… maintien

- Encore un match important ?

- Je ne vous cache pas que ce match s’annonce difficile » souligne le coach bastiais. « Nîmes qui a besoi n de points va venir avec des ambitions, des convictions, mettre de l’engagement dans le jeu. Jouer une équipe relégable n’est jamais simple. Ça ne va pas se passer facilement, loin de là car il y aura de l’adversité. Nîmes joue en principe avec un bloc bas mais ils peuvent très bien mettre en place un autre schéma de jeu. Demain ce match va demander de l’engagement .



- Le top 8 du championnat est-ce envisageable ?

- On se concentre sur ce match de Nîmes. Si on gagne nous aurons 41 points, à 12 journées de la fin, c’est bien. Après, une équipe a toujours des ambitions, le Top 8 serait une bonne chose mais il y a toujours des choses à faire pour une équipe quand il reste 12 journées.



- Un groupe au complet ?

- On récupère Joris Sainati qui a purgé sa suspension et Adbou Ndiaye, rétabli de blessure. En revanche, je perds Alfarela, blessé aux fessiers. A moi donc de faire les bons choix



Placide : "Mettre engagement, détermination, application"

Blessé ces dernières semaines, le gardien de but Johny Placide a effectué une bonne rentrée à Rodez. Il analyse le match de ce samedi.

« Le match s’annonce difficile car les Nîmois ont besoin de points. Il faudra mettre engagement, détermination, application. A nous de bien entamer la rencontre et de faire un match plein. C'est important car si on gagne on aura 41 points et l’objectif du maintien sera atteint assez tôt par rapport à l’an passé. On pourra alors envisager autre chose d’autant qu’on a vu qu’on était capable de faire des séries ».

Le groupe retenu par Régis Brouard

¨Placide - Boucher - Guidi - Van Den Kerkhof - NDiaye - Tavares - Bohnert - Palun - Kaïboue - Vincent - Salles Lamonge - Ducrocq - Roncaglia - Santelli - Djoco - Baï - Magri - Schur.



Info +

Les statistiques avant la rencontre.

Depuis la saison 1967/1968 à Furiani (L1, L2 et Coupe de France)

16 victoires pour le SCB

6 nuls

3 défaites

Plus belle victoire : 6-1 lors de la 3ème journée de Ligue 2 (saison 2009/2010) le 18 août 2009.

Buts de : Gaffory (3ème, 18ème, 54ème) , André (58ème sp), Adenon (62ème) et Niangbo (64ème)

SCB: Novaes - Cubillier (Martial,72ème) - Meneri-Adenon-Harek- Jau (Cahuzac, 69ème) -Ghisolfi- Kharzi-Arrache - Gaffory-André (Niangbo , 60ème). Entr : Ph. Anziani

A noter que l’équipe Nîmoise était entrainée par l’ajaccien Jean-Michel Cavalli et que l’équipe gardoise comptait dans ses rangs Yoann Bocognano et Jean-Jacques Mandrichi.



Plus lourde défaite : 2 – 5 le 27 août 1969 lors de la 5ème journée de D1 (saison 1969/1970).

Buts pour SECB: Mekloufi (42ème) et Serra (54ème)

SECB : Orasatti- Thoirain-Tosi-VIincenti-Gandolfi-Franceschetti

Luccini- Kanyan, Serrra -Mekloufi-Blezziri-Piercecchi. Entr. : Edmond Delfour.

L’équipe Nîmoise était alors entrainée par le mythique Kader Firoud et la rencontre arbitrée par le nom moins mythique Robert Wurtz.