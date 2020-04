L'image du jour : A petra supra a petra

GAP le Samedi 11 Avril 2020 à 11:17

Confinement oblige les escapades pédestres ne se font plus que sur des petits circuits à proximité immédiate de son lieu de résidence. Cela n'empêche, toutefois, pas de retrouver des endroits sympathiques avec des vues imprenables comme ce chaos rocheux à proximité de Porto-Vecchio, au sommet duquel, un amoureux de la nature est venu poser une sculpture en granite du plus bel effet. Comme quoi l'accumulation des beautés ne nuit jamais avec, de plus, un super panorama sur l'extrême sud.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements