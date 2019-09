L'horreur au col de Teghime : Un membre inférieur sectionné après avoir été percutée par une voiture

Le mauvais temps qui règne sur la Corse est sans doute à l'origine de l'horrible accident survenu ce dimanche à 8h50 au col de Teghime, à la hauteur du canon qui célèbre la bataille de la libération de la Corse, dans le brouillard en ce début de matinée.

A l'origine du drame : un simple accrochage entre deux voitures. Avec de terribles conséquences.

En effet lorsque la conductrice ou la passagère descend d'un des véhicules pour constater les dégâts matériels, elle est percutée par un troisième voiture surgie du brouillard.



Ce qui à l'origine n'était qu'un simple accrochage vire au drame. La malheureuse victime de l'accident se retrouve à terre avec le membre inférieur gauche sectionné.

Les pompiers de Bastia, et le Samu et se sont aussitôt mobilisés pour la transporter à l'hôpital de Falconaja où elle a été admise dans un état grave.



Plus d'infos à venir.